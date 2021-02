Lazio Sampdoria, ecco chi rischia di saltare la trasferta di Bologna

Sono tre i calciatori della Lazio in diffida. La prossima giornata vedrà i biancocelesti impegnati al Dall’Ara contro il Bologna

Prima la Sampdoria, domani alle 15, poi il Bologna la prossima settimana. La Lazio fa i conti con il match contro i blucerchiati di Ranieri, con un occhio però alla prossima gara contro il Bologna.

Simone Inzaghi, già alle presi con diversi infortuni, dovrà fare attenzione al pericolo diffidati. Sono in tre i calciatori della Lazio in diffida: Caicedo, Escalante e Fares. Il Bologna sarà impegnato questa giornata contro il Sassuolo, e i diffidati per i felsinei sono Danilo, Tomiyasu e Schouten.