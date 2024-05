Lazio, il saluto di Bertini alla Spal: il giocatore farà rientro nella Capitale -FOTO. Ecco il post pubblicato sui social

Si è conclusa l’ esperienza di Marco Bertini alla Spal. Il centrocampista classe 2001 in estate era partito in prestito alla volta di Ferrara per crescere e fare esperienza con la maglia biancazzura. Una frattura del malleolo lo ha costretto a restare ai box da gennaio fino al termine della stagione, rallentando notevolmente il suo cammino dopo anni passati ad attendere la giusta occasione. Bertini sul proprio profilo Instagram ha scritto un messaggio a tutta la piazza Estense, comunicando il suo ritorno a Roma e ringraziandoli dell’occasione:

“È stata una stagione stimolante e formativa, piena di bei momenti che porterò sempre con me. Ci tenevo a ringraziare ogni persona della società e i miei compagni , mi avete accolto da subito facendomi sentire a casa e di questo ne sarò eternamente grato .Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi che nonostante tutto non ci hanno mai abbandonato , seguendoci sempre anche in trasferta e riempiendo in ogni partita la curva ovest e le varie tribune!! SPAL“.