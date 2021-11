Lazio-Salernitana, la società ha ricordato sui social l’ultimo scontro sul campo dell’Olimpico: la goleada biancoceleste

Il 7 marzo del 1999 la Lazio ospitava la Salernitana per la 24^ giornata di Serie A: l’ultimo scontro tra le due squadre sul suolo romano. La squadra biancoceleste – guidata da Eriksson – travolgeva i granata: in gol, per la prima volta, anche Capitan Nesta.