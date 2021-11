Immobile da record: tutti i traguardi raggiunti dal capitano biancoceleste

Ciro Immobile è sempre più l’uomo record della Lazio. Con il gol di ieri contro la Salernitana ha eguagliato altri record, ecco quali

Sempre più un fattore. Ciro Immobile è sempre più l’uomo record della Lazio. Dopo aver eguagliato e superato Piola come miglior marcatore nella storia del club, il capitano biancoceleste ha timbrato il cartellino anche contro la Salernitana. Un gol che gli permette di eguagliare altri record tra storia e curiosità.

📊 @ciroimmobile 1️⃣ Quando segna di testa, non perdiamo 2️⃣ Gol numero 10 in campionato come Salah e Benzema, nei Top-5 campionati europei dietro solo a Lewandowski (13) 3️⃣ 165° centro in Serie A, a -1 dal 17° posto all time di Gabetto 4️⃣ 200° gol in 360 gare nei campionati pic.twitter.com/xBNFgFIXtM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 7, 2021

Come riportato anche dalla Lazio, attraverso un tweet quello del proprio numero 17 è il 165° centro in Serie A, a -1 dal 17° posto all time di Gabetto. Inoltre è il 200° gol in 360 gare nei campionati, il decimo se si considera solo quello di quest’anno. Nei top 5 campionati solo Benzema e Salah hanno fatto come lui alle spalle di Lewandowski (13). Infine tra le curiosità legate al gol: quando Immobile segnadi testa la Lazio fino ad ora non ha mai perso.