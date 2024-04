Lazio-Salernitana, ecco la quote dei bookmakers per il match in programma questa sera alle 20:45

Pronte a sfidarsi Lazio e Salernitana, che si troveranno allo stadio Olimpico per il match valido per la 32a giornata. Le squadre si sfideranno, stasera, venerdì 12 aprile alle 20:45. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri EUROBET, le quote del match sono chiare: vittoria della Lazio a 1,35, pareggio a 5,00, successo della Salernitana 9,20. Non resta che aspettare l’esito del campo.