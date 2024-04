Lazio-Salernitana, ecco le quote della giornata di Serie A 2023/24

Ecco le quote della sfida della giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Salernitana. Chi è la favorita del match?

Pronte a sfidarsi Lazio e Salernitana, che si troveranno allo stadio Olimpico per il match valido per la 32a giornata. Le squadre si sfideranno, venerdì 12 marzo alle 20:45. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri SNAI, le quote del match sono chiare: vittoria della Lazio a 1,30, pareggio a 5,50, successo del Milan a 9,75. Non resta che aspettare l’esito del campo.