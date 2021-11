Lotito a Formello per caricare la squadra: la richiesta del presidente

Lazio-Salernitana, anche Lotito si è presentato a Formello per caricare i suoi ragazzi: nessun calo mentale, vietato sottovalutare i granata

Contro la Salernitana sarà la partita della verità. Dopo gli impegni europei, la Lazio è sempre stata vittima di se stessa lasciandosi trascinare da paurosi cali mentali: oggi, dopo l’impegno d’Europa League, la prova del nove.

Come riporta La Repubblica, nella giornata di ieri, anche Lotito ha raggiunto la squadra a Formello per portare un messaggio ben chiaro: nonostante i granata siano in fondo alla classifica, è vietato sottovalutarli. Il presidente vuole infatti vedere una prova di carattere come contro Atalanta e Marsiglia.