Lazio Salernitana, come acquistare i biglietti con Effetto Domino per i fuori regione

Lazio Salernitana, la società ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per i residenti fuori dalla regione Lazio

«Tutti i tifosi biancocelesti che hanno aderito alla promozione “Effetto Domino” (cioè coloro che hanno acquistato il biglietto di Lazio-Spezia e, successivamente, il tagliando di Lazio-Udinese a tariffa promozionale che a sua volta, come nel gioco del domino, permetterebbe di acquistare un biglietto per Lazio-Salernitana ad una tariffa ulteriormente ridotta) ma che, a causa delle restrizioni imposte dalla Prefettura di Roma in sede COSP, non possono comprare il biglietto in modalità online e attraverso il circuito Vivaticket poiché residenti fuori dalla regione lazio, potranno comunque ottenere il tagliando alla tariffa promozionale “Effetto Domino” il giorno del match Lazio-Salernitana, domenica 30 ottobre.