Lazio Salernitana 3-0: le pagelle dei qutotidiani sportivi

Lazio Salerntinana: Luis Alberto il migliore in campo, nessuno sotto la sufficienza: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

La Lazio non si ferma. Dopo la vittoria contro la Fiorentina e i pareggi contro Atalanta e Marsiglia tra campionato ed Europa League, batte la Salernitana con un netto 3-0 e ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport è Luis Alberto: «

Tiene l’equilibrio ma propone anceh delizie: la rete è da applausi, un recupero dopo un tacco di Ribery anche».

Molto bene anche Pedro (7,5), Immobile (7), Felipe Anderson, Cataldi, Milinkovic Savic e Acerbi (6,5), raggiungono invece la sufficienza: Reina, Hysaj, Luiz Felice e Marusic (6). Senza voto le prestazioni di Basic, Zaccagni e Lucas Leiva entrati a gara in corso.

Corriere dello Sport: Reina 6; Hysaj 6,5, Luiz Felipe 6,5 (72’Patric 6), Acerbi 7, Marusic 6,5; Milinkovic Savic 6,5 (77′ Basic SV), Cataldi 6,5 (77′ Leiva SV), Luis Alberto 8; Pedro 7,5, Felipe Anderson 7 (85′ Zaccagni SV), Immobile 7;

Tuttosport: Reina 6; Hysaj 6, Luiz Felipe 6,5 (72’Patric 6), Acerbi 6,5, Marusic 6; Milinkovic Savic 7 (77′ Basic SV), Cataldi 6,5 (77′ Leiva SV), Luis Alberto 7,5; Pedro 7,5, Felipe Anderson 7 (85′ Zaccagni SV), Immobile 7,5;