Marcelo Salas, per tutti i tifosi della Lazio ‘El Matador’, spegne oggi 46 candeline: il messaggio della società

Chinato sulle ginocchia e il dito a puntare il cielo: così Salas è diventato per tutti ‘El Matador’. L’esultanza del cileno è rimasta nel cuore di ogni tifoso della Lazio, così come i suoi 48 gol nelle 117 presenze in biancoceleste.

Oggi Marcelo compie 46 anni e la società lo ha omaggiato sui suoi canali ufficiali: «Buon compleannno Matador».