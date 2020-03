Lazio, l’ex Salas sostiene gli ospedali italiani con la challenge social VIDEO

Continua la campagna lanciata dalla pagina Facebook Che Fatica La Vita da Bomber. Ha aderito anche l’ex Lazio Salas

L’Italia è ancora in difficoltà per colpa del virus pandemico che si è propagato molto velocemente. Tante sono, fino ad ora, le campagne benefiche lanciate per sostenere tutti gli ospedali italiani.

Una in particolare, aperta dalla pagina Facebook Che Fatica La Vita Da Bomber, sta riscuotendo molto successo grazie anche alla divulgazione tramite i volti noti del calcio internazionale tramite una challenge social. Anche una vecchia conoscenza della Lazio ha aderito con molto piacere alla nobile causa: si tratta di Marcelo Salas. Su Instagram il Matador ha cercato di sensibilizzare i suoi fan facendo vedere come riesca ancora a trattare bene il pallone.