Lazio, sabato attenta a Colpani: i numeri del centrocampista dei brianzoli

Ancora pochi giorni e la Lazio torna in campo per sfidare in trasferta il Monza di Palladino per confermarsi e proseguire la strada verso un posto in Europa. Uno dei pericoli numeri uno della formazione brianzola è senza dubbio Colpani che tra l’altro piace al club biancoceleste.

Il centrocampista ha realizzato fino ad ora 8 gol in 35 presenze stagionali, e 4 invece sono gli assist forniti da quest’ultimo.