Lazio, la Russia vuole Provedel: la risposta dell’agente 

Niente Russia, Provedel non si muove dall’Italia, la risposta dell’agente Rava che smentisce ogni possibilità per il portiere della Lazio

Niente Russia per Ivan Provedel. Dopo i tentativi della Federazione sovietica di portare a Mosca il portiere della Lazio (la cui madre e per l’appunto russa), ci ha pensato direttamente l’agente Giovanni Rava, intervenuto a Sport-Express, per rifiutare la proposta del preparatore dei portieri Vitaly Kafanov.

LA RISPOSTA – «Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non lo sa».