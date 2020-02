Lazio, Ruben Sosa: «Questa società merita fiducia»

L’ex attaccante della Lazio, in un’intervista riportata dal Corriere dello Sport, dice la sua sul mercato biancoceleste

«E Ruben, Ruben, Ruben, Ruben Sosa», così inizia il famoso coro dedicato al trittico delle meraviglie dei primi anni ’90 della Lazio, ancora oggi cantato dalla Curva Nord.

L’ex attaccante biancoceleste è rimasto molto affezionato alla società capitolina, per questo, nell’intervista riportata dal Corriere dello Sport, gli è stato chiesto un parere riguardo al mercato laziale e lui ha risposto: «A Giroud lo conoscono in tutto il mondo. La Lazio prendendolo avrebbe mandato un segnale alle avversarie, ma dal punto di vista tecnico non è detto che avrebbe fatto meglio di Immobile, Caicedo e Correa. Non so neanche quanto avrebbe effettivamente giocato. Questa società merita fiducia. Esattamente come l’allenatore e la squadra. Ma bisogna remare tutti nella stessa direzione. Solo così ci si possono togliere belle soddisfazioni».