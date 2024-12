Lazio, il giocatore biancoceleste è sempre più importante per la squadra di Baroni e ha degli obiettivi precisi

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Rovella sogna di alzare la coppa dell’Europa League in questa stagione, ma in generale si è posto l’obiettivo di portare la Lazio alla qualificazione in Champions. Il giocatore è sempre più importante e centrale nel gioco di Baroni.