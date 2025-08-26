 Lazio, Rovella e il retroscena curioso dopo Como: il permesso di Sarri e molto altro
Lazio news 24

Published

42 minuti ago

on

By

Rovella
Rovella

Lazio, Rovella e il retroscena curioso dopo Como: il permesso di Sarri e molto altro. Le ultimissime notizie

Un lieto evento ha cambiato i piani di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Lazio, che sabato sera ha ricevuto la notizia dell’imminente nascita della sua primogenita, Venere. Il giocatore, ex Juventus e Monza, era atteso titolare nella sfida contro il Como, valida come prima uscita stagionale per i biancocelesti, ma ha dovuto lasciare il ritiro di Milano per raggiungere Roma e assistere al parto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rovella ha ottenuto il via libera dal tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per la sua rigidità tattica ma anche per la sensibilità verso i suoi giocatori. Il centrocampista ha preso un volo privato nella notte tra sabato e domenica, rientrando in gruppo solo a pranzo del giorno seguente, sempre con un charter.

La decisione di Sarri di schierare Danilo Cataldi, regista romano in ballottaggio per tutta la settimana, è stata dettata anche dalla notte insonne vissuta da Rovella. Cataldi ha così avuto l’opportunità di partire dal primo minuto contro la formazione di Nico Paz, giovane talento argentino in forza al Como.

Ora Rovella guarda avanti: il match contro il Verona, in programma nel prossimo turno di campionato, potrebbe rappresentare la sua occasione per tornare titolare. Il centrocampista è motivato a dimostrare il suo valore e a conquistare spazio nelle gerarchie di Sarri, soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia intensa tra Serie A e impegni europei.

Sul fronte infermeria, restano da monitorare le condizioni di Patric, difensore spagnolo classe 1993, ancora ai box per problemi fisici. Il suo rientro è previsto dopo la sosta di settembre, lasciando spazio a eventuali rotazioni nel reparto arretrato.

Con la nascita della figlia e il ritorno in campo imminente, Rovella si prepara a vivere un momento cruciale sia sul piano personale che professionale. Lazio-Verona sarà una tappa importante per testare la profondità della rosa e valutare le scelte tattiche di Sarri.

