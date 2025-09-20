Lazio, Rovella in versione Jorginho: il dato che fa sognare il tecnico biancoceleste

Lazio, Rovella in versione Jorginho: ecco il dato a sorpresa che fa sognare il tecnico biancoceleste Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio dal 2021 e già protagonista di successi con Napoli, Chelsea e Juventus, spera di recuperare Nicolò Rovella in vista del derby della Capitale contro la Roma. Il tecnico toscano considera il centrocampista classe 2001, ex Monza e Juventus, una pedina fondamentale per il suo gioco di possesso e verticalizzazioni rapide.

Il motivo è chiaro: nell’unica vittoria ottenuta dai biancocelesti in questo avvio di stagione – coincisa con l’unica gara disputata allo Stadio Olimpico – Rovella ha offerto una prestazione di altissimo livello. Secondo i dati riportati da Il Messaggero, il regista della Nazionale italiana ha completato 105 passaggi su 116 tentati (91% di precisione) e toccato 142 palloni, stabilendo un record per un centrocampista nella seconda giornata di campionato. Per fare un paragone, Stanislav Lobotka, leader del Napoli in quella statistica, si era fermato a 72 tocchi.

Numeri che ricordano da vicino quelli di Jorginho, il playmaker italo-brasiliano che Sarri ha valorizzato ai tempi del Napoli e poi portato con sé al Chelsea. Oggi Rovella sembra aver compiuto il salto di qualità tanto atteso: in passato, soprattutto nei derby, il tecnico aveva spesso preferito Danilo Cataldi, centrocampista romano e bandiera biancoceleste. Ora, però, la situazione appare cambiata.

Il giovane regista non solo garantisce ordine e pulizia nella gestione del pallone, ma ha aggiunto al suo repertorio la capacità di verticalizzare con tempi e precisione che prima gli mancavano. Questa evoluzione tattica lo rende perfetto per il calcio di Sarri, basato su costruzione dal basso, occupazione razionale degli spazi e improvvise accelerazioni offensive.

Il recupero di Rovella per il derby non è quindi solo una questione di organico, ma un tassello strategico per affrontare al meglio una sfida che vale molto più di tre punti. Con un centrocampo guidato dal suo giovane regista, la Lazio può ritrovare fluidità e incisività, elementi indispensabili per rilanciarsi in campionato e dare continuità ai risultati.

Se Sarri riuscirà ad avere Rovella al 100%, i tifosi biancocelesti potrebbero assistere a una prestazione capace di fare la differenza nella partita più sentita dell’anno.