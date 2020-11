Lazio, gelo tra società e Luis Alberto: tra gli scenari c’è l’addio a fine stagione

Secondo Il Messaggero, il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio si è rotto dopo le ultime vicende: ecco gli scenari

A caldo il presidente della Lazio ha confidato ad amici che Luis Alberto meritava di essere messo fuori rosa, poi ci ha ripensato perché sa bene quanto sia forte e fondamentale per Inzaghi e per la Lazio. Per il presente la punizione sarà pesante, ma il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio si è rotto. La sensazione è che, nonostante il recentissimo rinnovo, sia così da un po’ di tempo. Se non si aggiusteranno le cose a fine stagione, le strade si divideranno. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Per il momento si cercherà di salvare il salvabile.