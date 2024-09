L'EX obiettivo della Lazio, Roque: «Ora sono FELICE. Non stavo BENE, solo così ne sono uscito...»

L’ex obiettivo di mercato della Lazio, Vitor Roque, ha rilasciato un’intervista ad AS parlando del suo difficile passato prima del Betis

Intervenuto ai microfoni di AS, l’ex obiettivo della Lazio Vitor Roque ha parlato del suo difficile periodo al Barcellona e della felicità ritrovata al Betis Siviglia:

PAROLE – «Per me è stato complicato. Ho avuto alcune opportunità, ma non nel modo in cui pensavo. La mia testa è lucida e sto bene. Adesso mi concentro sul Betis e ringrazio Dio per l’opportunità di indossare di nuovo la maglia della nazionale brasiliana. Penso che sia stato complicato in generale. Credevo che sarebbe stato diverso, sia per come sono stato trattato che nel modo di giocare, ma anche nel modo in cui il consiglio mi ha parlato. Ma è finita, sono felice di avere l’opportunità al Betis e di indossare di nuovo la maglia della nazionale. Sono sempre stato in terapia, con un mental coach. Mi ha sempre aiutato, da quando avevo 16 anni, quando anche io ho dovuto affrontare degli ostacoli. Mi ha aiutato molto a superare diversi ostacoli».