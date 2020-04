Lazio, Romulo: «Perché non sono rimasto? Solo Tare lo sa»

L’ex esterno della Lazio torna a parlare dei momenti passati in biancoceleste, dell’affetto dei tifosi e della sua non conferma

Breve ma intensa: così si può riassumere l’esperienza di Romulo alla Lazio. Sei mesi di militanza, conditi dalla Coppa Italia conquistata contro l’Atalanta.

Oggi l’esterno in forza al Brescia è tornato a parlare della sua esperienza romana su Instagram, attraverso una live con il giornalista Andersinho Marques: «Ancora oggi i tifosi della Lazio mi scrivono, dimostrano un grande affetto per me. Ho stretto amicizia con i brasiliani che giocavano in biancoceleste, poi in particolare con Bastos, Strakosha, Parolo e Caicedo. La Lazio è una grande famiglia. Perché non sono rimasto? Solo Tare lo sa».