Romagnoli Lazio, tutto fatto: la società organizza le visite mediche

La Lazio aspetta Romagnoli: il difensore dovrebbe svolgere le visite mediche entro la giornata di martedì

La Lazio fissa le visite mediche di Alessio Romagnoli e spazza via tutte le illazioni sul suo arrivo. Per il difensore si è ormai chiuso da 48 ore e i tifosi non vedono l’ora di accoglierlo a Roma.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche di rito entro la giornata di martedì, poi raggiungerà Auronzo per immergersi nella nuova avventura biancoceleste.