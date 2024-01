Lazio, Romagnoli torna tra i convocati per l’Udinese: il dubbio di Sarri

Lazio, Alessio Romagnoli torna a disposizione per la sfida in casa dell’Udinese: il dubbio di Maurizio Sarri

La Lazio trova il primo sorriso di questo 2024. È tornato infatti Alessio Romagnoli, che ha recuperato dall’infortunio al polpaccio. Il giocatore ieri, giovedì 4 gennaio, si è allenato in gruppo, e per questo il suo nome dovrebbe tornare sulla lista dei convocati. Per la trasferta di Udine si apre dunque la possibilità di un suo rientro da titolare.

Secondo il Corriere dello Sport, al momento Sarri starebbe optando per confermare la coppia centrale formata da Patric e Gila, che ben ha figurato nelle ultime uscite. A completare il reparto arretrato dei biancocelesti per la partita di domenica 7 gennaio dovrebbero essere Marusic e il rientrante dalla squalifica Lazzari.