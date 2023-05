Lazio, Romagnoli sul derby di Roma: «Una partita che chiunque sente in modo particolare» Le parole del difensore

Ospite nello speciale della società, My Way, con gli occhi di Shakespeare, il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha parlato del suo rapporto con il derby di Roma.

LE PAROLE- «Questo senso di unione, di famiglia, di andare incontro a una battaglia che poi sapevamo di poterla risolvere. “Noi pochi”, “pochi” alla fine no perché quando siamo arrivati allo stadio eravamo tanti di più. Il messaggio ci ha toccato perché è quello che abbiamo vissuto in quella settimana. Vedi questo popolo, questo muro che ti accompagna e che fa coreografie ogni anno più belle. C’è stata una botta di adrenalina che non ho dormito fino alla mattina dopo. Il derby è il derby, è una partita che chiunque sente in modo particolare. Sono emozioni che nessuno può comprendere, perché sono difficili da spiegare. Credo sia il derby più affascinante che ci sia. Il bello del derby è il modo di provocare, ci sono prima, durante, dopo, ma ci sono sempre state, sono belle e scherzose. Uno deve avere la forza e la fortuna di farle nel momento giusto. La mia è stata una risposta gentile e carina, non per fare polemiche, non mi è mai interessato. Gli sfottò sono belli, le cose che vanno vanti da tanti anni. Zaccagni è stato sveglio, ha fatto un bellissimo gol. Il loro gol annullato? Avevo la sensazione e ci speravo. Siamo fortunati ad avere tanti ragazzi in squadra che arrivano dalla stessa città. Quasi tutti coetanei. Io cerco di sentire il derby di sentirlo il meno possibile»