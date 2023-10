Lazio, Romagnoli stacanovista: spunta un dato per la gara col Sassuolo

Alessio Romagnoli sempre più stacanovista, il difensore della Lazio punta a un numero record con il Sassuolo

Neanche il tempo di prendere una boccata d’aria per la sosta Nazionali che è nuovamente il tempo di pensare al campionato. Il prossimo weekend la Lazio sarà in campo infatti con il Sassuolo tra le mura del Mapei Stadium.

Lo sa bene in particolar modo il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli. Fedelissimo di Sarri il capitolino è diventato una pedina insostituibile. Contro i neroverdi, qualora dovesse scendere in campo, si tratterebbe della decima gara della stagione: ovvero, tutte le partite della Lazio in questa prima parte di cammino.