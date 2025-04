Lazio Roma, quando fu l'ultima volta in cui le due squadre avevano gli stessi punti così vicino alla fine? Tutte le info - Lazio News 24

Lazio Roma, l’ultima volta in cui le due squadre della capitale condivisero il medesimo gradino della classifica a quattro giornate dal termine

Siamo oramai giunti alla fine di una stagione di Serie A complessa e difficile dove entrambe le squadre della capitale hanno performato, seppur in modi diversi. Mentre i biancocelesti hanno dimostrato maggior costanza sin dall’avvio della stagione i giallorossi hanno “studiato solo nel secondo semestre” sotto la guida di Claudio Ranieri dove si sono distinti come una delle migliori squadre in Europa per punti guadagnati.

In vista del limite ora sia Roma che Lazio si preparano per il rush finale, così come nel 1991/92 dove, a spuntarla, furono i giallorossi strappando il quinto posto.