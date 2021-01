Lazio Roma, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Lazio e Roma si sfideranno venerdì 15 gennaio alle ore 20.45, ecco dove seguire il match in TV e in streaming

Sarà un derby particolare senza pubblico, la parte viscerale di questa gara così importante per la Capitale. Lazio e Roma si daranno battaglia in campo, ma non sugli spalti, come tradizione ha sempre voluto. I tifosi, però, potranno seguire il match sia in TV che sulle piattaforme streaming.

La gara, in programma per le 20.45 di venerdì 15 gennaio, sarà trasmessa dai canali Sky (Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1) e sarà fruibile anche da tablet, telefoni e pc attraverso l’app Sky Go e Now Tv.