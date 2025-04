Lazio Roma, scontri tra tifosi a Ponte Milvio: cosa sta succedendo nella Capitale nell’attesa del derby

Lazio Roma teatro di scontri per i tifosi a Ponte Milvio: cosa sta accadendo nella capitale in vista della partita di questa sera

Il calcio è uno sport che dovrebbe unire tutti nell’amore per per questo straordinario gioco ma, a volte, non è così. Purtroppo, in attesa della sentitissima partita Lazio Roma prevista per questa sera alle ore 20:45, sono avvenuti degli scontri tra i tifosi che hanno interessato entrambe le parti.

In particolare la polizia è dovuta intervenire per disperdere la folla in Piazza di Ponte Milvio dove è stato predisposto un carro idrante con circa 30 uomini. Non sono mancati i lanci di petardi, fumogeni e cariche per calmare la situazione. Ora, stando a quanto riportato da Il Corriere di Roma, allo stadio Olimpico verranno schierati ben 1.500 uomini mentre vengono sottoposti a controlli i gruppi più estremi di entrambe le squadre.