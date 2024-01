Lazio-Roma, Provedel verso il forfait? Le ultime sulle sue condizioni a poche ore dal Derby. Gli aggiornamenti

Poche ore all’inizio del Derby di Coppa tra Lazio – Roma, Sarri scioglierà ogni dubbio sull’undici titolare a ridosso del calcio d’inizio, ma da Formello è giunto qualche indizio. Provedel, a causa di un attacco influenzale, potrebbe essere verso il forfait. La decisione sarà tra Sepe e Mandas, col primo in vantaggio sul secondo.

Occhio anche alla regia, dovrebbe spuntarla Cataldi e giocare dal primo minuto così come accaduto in campionato. Altro dubbio in ballo è quello in attacco tra Zaccagni e Pedro.