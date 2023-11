Lazio-Roma, probabili formazioni: Sarri ha un dubbio, ballottaggio tra due big

Il derby si avvicina ed ecco le probabili formazioni di Lazio-Roma, Sarri ha un dubbio con un ballottaggio tra due big, più sicuro Mourinho

Ci siamo, due giorni ormai separano Lazio e Roma dell’attesissimo derby della Capitale. Come riportato da TMW quest’oggi, per quanto concerne la rosa di Maurizio Sarri il tecnico ha un importante dubbio di formazione.

In particolar modo il ballottaggio sarebbe tra Lazzari e Hysaj in piena lotta per un posto da titolare. Sull’altra fascia invece molto dipenderà dalle condizioni di Marusic. Ecco le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All.: Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho