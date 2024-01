Lazio Roma, Pellegrini: «Emozioni per il derby? In questo momento mi sento cosi» Le parole dell’esterno

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, Luca Pellegrini, ha parlato cosi alla vigilia di Lazio Roma di Coppa Italia:

EMOZIONI– «In questo momento non sto sentendo grandi emozioni, siamo ancora abbastanza distanti dalla partita. Dovessi essere carico a un giorno di distanza arriverei alla partita morto, per il momento la stiamo gestendo bene e quindi va bene così. Momento felice? Siamo dei dipendenti, pagati per essere prestanti in qualsiasi situazione e momento in cui veniamo chiamati in causa. Questo credo sia l’importante. Per quanto riguarda il gol dell’ultima partita è già eliminato come pensiero, domani c’è il derby di Coppa Italia e dobbiamo pensare a quello»

