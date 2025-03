Lazio Roma, Dovbyk ci sarà nel derby? L’attaccante mette in apprensione Ranieri dopo Lecce: la situazione

Lazio Roma, alla luce della partita del Via del Mare Dovbyk mette in apprensione Ranieri per un fastidio al polpaccio: la situazione

L’obiettivo primario della Lazio è ripartire subito contro il Torino, per dimenticare la delusione prima della sosta contro il Bologna, ma il derby contro la Roma è dietro l’angolo da non fallire anche dopo la sconfitta d’andata.

Per il derby però la Roma deve fare i conti con la situazione di Dovbyk, con l’attaccante che mette in apprensione Ranieri anche in vista del derby. L’ex Girona contro il Lecce ha accusato un fastidio al polpaccio destro ed è stato sostituito da El Shaarawy. Per capire se ci sarà con la Juventus ma in particolare nella stracittadina con i biancocelesti, il calciatore si sottoporrà a degli esami specifici nelle prossime ore.