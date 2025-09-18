 Lazio Roma, De Grandis analizza il derby: «Con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby. Se potessi togliere un calciatore alla Roma...»
Lazio Roma, De Grandis analizza il derby: «Con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby. Se potessi togliere un calciatore alla Roma...»

Lotito, problemi di salute? Il Presidente biancoceleste smentisce: «Notizie false e prive di ogni fondamento»

Lorik Cana ricorda: «Per me e per la Lazio è un giorno che non verrà mai dimenticato»

Lotito, che sfogo: «Tifosi Lazio a volte sembrano scemi! Se vogliono si comprimo il club... Siamo la società più forte sul mercato»

Lazio, allarme Castellanos in vista del derby: problema all’adduttore da monitorare

Lazio Roma, De Grandis analizza il derby: «Con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby. Se potessi togliere un calciatore alla Roma…»

Lazio Roma, De Grandis analizza: «Con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby. Se potessi togliere un calciatore alla Roma…». Le parole

A pochi giorni dal derby della Capitale tra Lazio e Roma, cresce l’attesa per una delle sfide più sentite del calcio italiano. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Stefano De Grandis ha offerto la sua analisi, soffermandosi su alcuni aspetti tattici e sulle possibili scelte di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Secondo De Grandis, il giocatore più determinante della Roma in questo momento è Kone – centrocampista dotato di grande tecnica e capacità di strappo – insieme al portiere Mile Svilar, estremo difensore serbo classe 1999 che, a suo avviso, “è il miglior portiere della Serie A”. Passando alla Lazio, De Grandis ha espresso la sua preferenza per un impiego di Pedro – attaccante spagnolo campione di tutto con Barcellona e Chelsea a gara in corso. Sul piano tattico, il giornalista prevede una Roma “aggressiva e intensa, come le squadre di Gian Piero Gasperini”, ex tecnico dell’Atalanta noto per il pressing alto e il gioco verticale. Le parole:

PAROLE – «Se potessi togliere un calciatore alla Roma toglierei Kone, perché è il loro giocatore migliore, e Svilar, che per me è il miglior portiere della Serie A. Io preferisco che Pedro entri a gara in corso, può cambiarti la partita, ma con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby, bisogna capire anche come sta Isaksen. Io penso che sarà una Roma aggressiva, intensa come gioca Gasperini. Un limite della Roma per me è che non ha un regista, Konè porta tanto palla e Cristante è più un mediano».

Il derby, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, si preannuncia quindi come una sfida ad alta intensità, dove le scelte degli allenatori e le prestazioni dei singoli potrebbero risultare decisive. Con due squadre in cerca di punti pesanti e prestigio cittadino, l’equilibrio potrebbe spezzarsi grazie a un episodio o a una giocata individuale.

