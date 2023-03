Lazio-Roma, nuovo logo sulla maglia per i biancocelesti

In occasione del derby, i biancocelesti sfoggeranno sulla maglia un logo speciale

Tutto pronto per il derby di domani. La Lazio ha comunicato sul sito ufficiale che i calciatori biancocelesti scenderanno in campo con il logo Paideia sul retro della maglia da gioco.

IL COMUNICATO– «Maglia speciale per il derby: in occasione della stracittadina di domani, i calciatori biancocelesti scenderanno in campo con il logo Paideia sul retro della maglia da gioco. Paideia Internation Hospital rappresenta un’eccellenza della sanità privata ed è partner della società biancoceleste da oltre quindici anni».