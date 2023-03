Lazio Roma: Mourinho la gioca su Whatsapp. Ecco dove sarà il tecnico giallorosso out per squalifica

Come riferito dalla rassegna stampa di Radiosei José Mourinho accompagnerà la Roma con il pullman fino al ventre dell’Olimpico, poi da lì le strade si separeranno.

Per lui, infatti, ci sarà una saletta riservata e dotata di televisione, dalla quale si gusterà il derby con la Lazio e, attraverso Whatsapp, comunicherà con il suo assistente in panchina Nuno Santos, pronto a far arrivare le informazioni a chi ne farà le veci: Salvatore Foti.