Lazio-Roma: le probabili formazioni del derby

Archiviate le coppe europee, si pensa già alla prossima sfida di campionato: ecco le probabili formazioni del derby della capitale

Non c’è tempo per assimilare l’eliminazione in Conference League per la Lazio, impegnata domenica 19 marzo nella sfida più importante della stagione per i tifosi, ovvero il derby contro i cugini della Roma. Osserviamo le probabili formazioni della sfida

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho