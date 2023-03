Lazio-Roma, la carica di Signori sui social – VIDEO

Lazio-Roma, ormai ci siamo tra poche ore il derby comincerà e sui social bomber Signori suona la carica ai tifosi

L’attesa sta per finire, ancora poche ore e il derby inizierà e i tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora che si batta il calcio d’inizio. Sui social Signori pubblica un video dove suona la carica ai supporter biancocelesti, e approfitta per augurare una buona festa a tutti i papà