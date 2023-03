Non sono mancate le scintille nel primo tempo del derby: Ciro Immobile, grande escluso, detta la carica da bordo campo

E’ anche Lazio Roma per Ciro Immobile, non in campo nella sfida cittadina, ma comunque sceso in panchina a dare manforte ai suoi compagni.

Nel primo tempo della sfida, più volte il capitano ha incitato i suoi compagni di squadra anche nel caso dell’espulsione di Ibanez, invocando calma.