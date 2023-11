Lazio-Roma, il pensiero di Orsi: «Per chi perde sarà dura» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, l’ex Lazio, Nando Orsi, ha parlato del derby contro la Roma.

«Non ci aspettavamo Lazio e Roma in questa posizione di classifica, è un campionato anonimo al momento. Per chi perde si fa dura. Io non mi aspetto una grande partita, dico la verità. Sarà un derby dimesso come agonismo. Dybala è il giocatore tecnicamente più forte del campionato, fa la differenza quando entra. La sfortuna è che sta male spesso. Se giocasse sempre ora starebbe al City o al Barcellona. Quando gioca si vede, la squadra sembra rinascere, si affida molto a lui, qualcosa può succedere sempre. Il pericolo per la Lazio è dare campo largo a Dybala e Lukaku. Perchè davanti loro non sbagliano»