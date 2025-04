Lazio Roma, le ultime novità circa le formazioni che potrebbero scendere in campo nell’attesissimo derby della Capitale

Condividi via email

Lazio Roma è ormai alle porte e Baroni e Ranieri preparano le loro mosse: ecco quali dovrebbero essere le formazioni in campo

In questo turno di Serie A ci sarà una partita mozzafiato; uno di quei match irripetibili ed attesissimi da una città enorme come Roma che attende la resa dei conti. Manca sempre meno infatti al derby Lazio Roma previsto per questa sera alle 20:45.

L’incontro tra le due superpotenze capitoline avverrà in una cornice estremamente colorata quale sarà l’Olimpico. Qui le due squadre si daranno battaglia per 100 minuti, ma quali saranno gli interpreti dall’inizio? Ecco quali sono le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Noslin, Pedro. All: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All:Ranieri.