Lazio-Roma è anche Immobile vs Lukaku: i numeri dei due attaccanti. Nel derby i due bomber saranno a confronto

Lazio – Roma è anche Ciro Immobile contro Romelu Lukaku. Il capitano della Lazio è letale palla al piede ed estremamente preciso nelle conclusioni. Il belga, invece, è più potente fisicamente e anche lui si esprime bene nelle cavalcate palla al piede.

Al momento, però, tra i due attaccanti segna di più il belga. Infatti è già a quota 6 gol in campionato (in nove partite) e 3 in Europa League (in quattro partite), tutti su azione. Mentre il biancoceleste ha giocato solo sei volte da titolare in campionato ed è fermo a 3 gol, di cui uno solo su azione, e una rete in Champions League.

Al derby i due giocatori arrivano in condizioni quasi totalmente opposte. Immobile ha segnato nella serata di martedì contro il Feyenoord. Lukaku, invece, è stato uno dei protagonisti della disfatta di Praga della Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.