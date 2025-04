Lazio Roma, dubbi per Baroni sulla corsia di sinistra: ecco cosa filtra sulla possibile scelta del tecnico biancoceleste

Lazio Roma è alle porte e Baroni sta valutando le possibili mosse per la fascia sinistra: ecco cosa filtra da Formello

Lazio Roma è sempre più vicino e domani gli animi della città saranno infuocati in vista del derby della capitale. I biancocelesti stanno esaminando le strategie per reagire alla sconfitta subita nell’ultimo turno di Europa League, perso per 2-0 contro il Bodo Glimt.

Per questa ragione, il tecnico biancoceleste Marco Baroni sta valutando delle alternative per scendere in campo e vincere il prestigioso incontro di domani. Tra i dubbi più difficili da risolvere vi è l’incertezza sulla corsia di sinistra, dove, stando alle parole di calciomercato.com, Luca Pellegrini sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare. Sicuramente sarà assente Nuno Tavares, e l’italiano sembra infatti essere in vantaggio su Hysaj. È probabile l’innesto di Marusic sulla corsia opposta.