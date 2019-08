Lazio-Roma, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Roma, match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Lazio-Roma / Inizio in salita per la Lazio in campionato che, dopo aver sconfitto la Sampdoria alla prima giornata, dovrà vedersela subito con gli storici rivali della Roma, guidati dal neo-allenatore Fonseca. Lo stadio Olimpico è, dunque, pronto ad ospitare un derby di fine estate, in programma domenica primo settembre alle 18. Chi non potrà recarsi presso il noto impianto romano ed assistere così alla sfida dalle tribune dello stesso, dovrà sintonizzarsi su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione, tramite Sky Go, anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Lazio-Roma, la seduta d’allenamento

Continua a Formello la preparazione al derby di domenica pomeriggio. La squadra si è ritrovata alle 9.30 al centro sportivo per assistere ad una seduta video organizzata dallo staff tecnico. Subito dopo tutti in campo per le prove tattiche. Il mister Simone Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: dovrà scegliere fra Parolo e Lucas Leiva. Il brasiliano ha recuperato dall’infortunio, ma non scende in campo dall’amichevole contro il Celta Vigo del 10 agosto, mentre il centrocampista di Gallarate è già in forma. Per il resto sarà confermato il blocco che è tornato vittorioso da Genova. Strakosha sarà difeso da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Sugli esterni ci saranno Lazzari e Lulic, al centro gli intoccabili Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco confermata la coppia formata da Immobile e Correa.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. A disposizione.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Bastos, Berisha, Marusic, Anderson, Parolo, Cataldi, Jony, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Cetin, Jesus, Diawara, Pastore, Veretout, Kluivert, Antonucci, Shick. All.: Fonseca.