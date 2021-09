Lazio Roma, Acerbi ai tifosi: «Abbiamo bisogno di voi» – FOTO

Archiviato il pareggio contro il Torino, per la Lazio è tempo di derby. Acerbi carica l’ambiente biancoceleste sui social

Mancano 48 ore ma il derby è già infiammato. La Roma arriva da una vittoria ed ha 4 punti in più in classifica sulla Lazio che ha pareggiato a Torino e che ha tutta la voglia di riscattarsi e spera di accendere domenica la sciltilla per rilanciare definitivamente la propria stagione.

Se però sul campo non si partirà pirma delle 18:00 sui social il derby è iniziato eccome. Dopo il post della Lazio è arrivato ancnhe quello di Acerbi che sul proprio profilo Twitter ha lanciato un messaggio ai tifosi: «Soprattutto domenica abbiamo bisogno di voi».