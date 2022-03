Derby, la Curva Nord pronta a stupire: sale la curiosità per la scenografia

Derby, la Curva Nord si prepara a stupire anche questa volta: i tifosi della Lazio stanno preparando una scenografia da brividi

Ormai è una certezza: non c’è derby senza una scenografia spettacolare e cresce l’attesa anche per questa stracittadina. Come riporta il Corriere dello Sport, il pubblico la farà da padrone, i biglietti disponibili per i tifosi della Lazio sono andati sold out e la sensazione è che riusciranno a stupire sugli spalti anche questa volta.

Come sempre, sullo spettacolo che metteranno in scena gli Ultras Lazio c’è il massimo riserbo, ma l’appuntamento è già fissato e l’ansia cresce ogni ora che passa.