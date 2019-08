Lazio-Roma, Curva Nord: «Primo tempo in silenzio, poi sarà una bolgia…»

La Curva Nord ha illustrato il loro programma nel derby di domenica tra Lazio e Roma

Sarà Lazio-Roma, ma per la Curva Nord sarà soprattutto il primo derby senza Fabrizio Piscitelli, per tutti Diabolik. In programma per il cuore del tifo laziale dovrebbe esserci una coreografia in suo onore.

SILENZIO E BOLGIA – Sulle frequenze di Radiosei, all’interno della trasmissione ‘La Voce della Nord’, ha parlato Yuri Alviti, svelando i programmi del derby: «Silenzio nel primo tempo e tifo nella ripresa. Nel secondo tempo sarà una bolgia, faremo tifo come sappiamo noi. Conta solo la Lazio, per calciatori e società solo indifferenza».