Lazio-Roma, derby anche in acqua: ecco i dettagli

Non solo allo stadio Olimpico, ma Lazio-Roma sarà sfida anche in un altro evento nella città capitolina

Non solo Serie A per Lazio e Roma, ma in occasione del Derby della capitale, la città ha organizzato l’evento chiamato Festa dello Sport e dell’Amicizia C.C. Lazio, in programma il 18 marzo. In occasione di questa festa, si affronteranno in una partita il Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma. Ecco i dettagli dell’evento:

«Sabato 18 marzo 2023, alla vigilia derby calcistico della Capitale, si rinnoverà la sfida tra Circolo Canottieri Roma e Circolo Canottieri Lazio. La sfida, anche questa stavolta non declinata esclusivamente sul canottaggio, come avveniva negli anni passati con il Derby Remiero, ma in una sorta di “mini-Olimpiade” organizzata proprio con i nostri “cugini” giallorossi. Un evento che, siamo certi, divertirà non poco pubblico e partecipanti.L’aspetto agonistico, nonché la tradizionale, ma corretta rivalità sportiva che intercorre con il Canottieri Roma, saranno sempre presenti, ma mitigati dalla voglia appunto di divertirsi e stare insieme, andando oltre i colori. Per trascorrere un sabato diverso tra amici e con i nostri famigliari: concetto ben distante da chi, specialmente negli anni passati, ha trasformato il derby calcistico in una sorta di resa dei conti.È nostra intenzione offrire allora un’immagine serena a noi stessi e alla città tutta.Il derby C.C. Roma – C.C. Lazio consterà di una partita di calcio a 5, tre doppi tennistici, una gara con equipaggi misti di canottaggio, un confronto di padel, uno della sempre più seguita disciplina del teqball, una corsa di 6 km, una sfida di tennistavolo e i cosiddetti Play Life Games.Questi ultimi saranno un po’ la somma di tutte le attività che vengono comunemente svolte in palestra e che ora diverranno pretesto per una sfida sportiva. In tutte queste attività, saranno coinvolti i Soci e le Socie di tutte le fasce d’età.

Le gare interesseranno inoltre tutte le strutture dei due Circoli »