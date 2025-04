Lazio Roma, la dedica della Serie A ai tifosi biancocelesti per la coreografia della Curva Nord – VIDEO

Condividi via email

Lazio Roma, il video della Serie A sui social della tifoseria biancoceleste in visibilio per il derby della Capitale

Lazio Roma non è una partita qualunque ma è un incontro che sancisce la supremazia sulla capitale. Questo derby è sempre ricco di emozioni e, la gara di ieri, non è stata da meno.

Lo spettacolo non si è limitato al rettangolo di gioco in quanto, come postato sull’account ufficiale della Lega Serie A, c’è stata una grande esibizione anche sugli spalti. L’omaggio sui social ai supporter biancocelesti: