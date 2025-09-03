Lazio Roma: ecco la data e l’orario della sfida della quarta giornata, c’è un solo precedente

Lazio Roma: ecco la data e l’orario della sfida della quarta giornata, c’è un unico precedente di questa grande sfida

Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Lazio e Roma si affronteranno nel derby della capitale domenica 21 settembre alle ore 12:30, in occasione della quarta giornata di Serie A. Un orario insolito per una delle partite più sentite del calcio italiano, ma non del tutto inedito nella storia recente.

Un orario raro ma non senza precedenti

Tradizionalmente, il Derby di Roma si disputa nel pomeriggio o in serata, con fischio d’inizio alle 15:00, alle 18:00 o alle 20:45. Tuttavia, c’è un precedente significativo per una sfida all’ora di pranzo: il 30 aprile 2017, quando la Lazio di Simone Inzaghi (allora giovane allenatore emergente, oggi tecnico affermato) superò la Roma di Luciano Spalletti con un netto 1-3.

In quella partita, protagonista assoluto fu Keita Baldé Diao, attaccante senegalese dotato di grande velocità e tecnica, autore di una doppietta che mise in ginocchio la difesa giallorossa. A completare il tabellino ci pensò Dušan Basta, terzino serbo noto per la sua solidità difensiva e capacità di inserirsi in avanti. Per i tifosi biancocelesti, quella vittoria resta uno dei ricordi più dolci degli ultimi anni.

Un derby che vale più di tre punti

Il derby tra Lazio e Roma non è mai una partita come le altre. Oltre alla rivalità storica, la sfida rappresenta un momento cruciale per la classifica e per il morale delle due squadre. Quest’anno, con entrambe le formazioni impegnate anche in competizioni europee, la gestione delle energie e delle rotazioni sarà fondamentale.

La Lazio, guidata da Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio offensivo e organizzato, cercherà di sfruttare il fattore “ora di pranzo” per sorprendere l’avversario. La Roma di Gasperini, tecnico con esperienza e maestro nella preparazione delle grandi sfide, punterà invece sull’esperienza e sulla solidità.

Attesa e atmosfera

L’orario anticipato potrebbe influire sull’atmosfera dello stadio, ma non sull’intensità della partita. I tifosi di entrambe le sponde sono pronti a colorare l’Olimpico e a trasformare il derby in uno spettacolo di passione e tifo.

Con il fischio d’inizio fissato alle 12:30, il Derby Lazio-Roma 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e un evento di grande richiamo mediatico, pronto a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori in tutta Italia.