Lazio-Roma, che show all’Olimpico! Per l’occasione cambia il volo di Olympia. Tutti i dettagli. L’idea del club per rendere l’atmosfera ancora più emozionante

La Lazio, per creare un’atmosfera ancora più speciale in occasione del derby di stasera, ha deciso di regalare nel pre-gara uno spettacolo diverso: dai volti presenti, allo show del dj set, fino al volo di Olympia.

Partendo proprio da quest’ultimo, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il volo del simbolo del club biancoceleste dovrebbe subire delle modifiche. Questa non sarà però l’unica novità: il club, infatti, ha voluto invitare sugli spalti dell’Olimpico anche personalità che in qualche modo sono vicine alla società capitolina. Partendo da Giorgio Sandri, in occasione del sedicesimo anniversario della scomparsa di Gabriele.