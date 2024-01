Lazio-Roma, biglietti a ruba: botteghini impazziti per il derby di Coppa Italia. I dati

Lazio-Roma, i biglietti vanno a ruba: botteghini presi d’assalto per il derby di Coppa Italia. Ecco i dati

La febbre da derby sta prendendo piede nella Capitale. I botteghini sono stati presi d’assalto. Sia in casa Lazio che in casa Roma i biglietti stanno andando a ruba. Come riportato da Il Messaggero, sono già 38 mila i biglietti venduti in pochi giorni.

Tra questi, 16 mila sono i tagliandi disponibili per i sostenitori giallorossi. L’obiettivo, nonostante la data e l’orario impediscano a molti di poter andare allo Stadio Olimpico, è di arrivare come minimo a 50 mila spettatori.